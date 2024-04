Terremoto 7.5 en Taiwán: SENAPRED descartó posibilidad de Tsunami para Chile

(EFE).- Un terremoto de 7,3 grados de magnitud sacudió este miércoles la isla de Taiwán, que ha emitido una alerta de tsunami, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 7:58 del miércoles hora local (23:58 GMT del martes), se situó en el mar, cerca de la costa del condado Hualien, con una profundidad de 15,5 kilómetros. Sin embargo, se han reportado diferentes edificios derrumbados.

También las autoridades japonesas emitieron una alerta de tsunami para el archipiélago de Okinawa, ubicado al sur de Japón, por olas de hasta 3 metros.

En relación a las posibles repercusiones que puede tener este evento sísmico en Chile, desde SENAPRED descartaron la posibilidad de un tsunami para las costas chilenas.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 7.4 localizado a 137 KM al S de Taipei, Taiwan NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, expresó la entidad a través de X.

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taipei, Taiwan just moments ago #earthquake pic.twitter.com/0GV5PWFwjz

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taipei, Taiwan just moments ago #earthquake pic.twitter.com/mLD6DpNZw8

WATCH: Shaking still being felt in Taipei after 7.5 magnitude earthquake hits northeast Taiwan.

pic.twitter.com/D2ei8jaliH

— AZ Intel (@AZ_Intel_) April 3, 2024