(CNN Español) — En una audiencia en la corte, Britney Spears dio testimonio sobre la batalla por la tutela de su patrimonio, que quedó bajo control de su padre en 2008. “Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Estoy tan enojada, es una demencia”, indicó la estrella del pop, diciendo que sintió que se había visto obligada a ir de gira en 2018 y actuar en Las Vegas. La artista dijo también que le recetaron litio en contra de su voluntad y criticó la forma en que su familia ha manejado su tutela. “Mi familia no hizo una maldita cosa. Todo lo que tenía que hacer, [mi papá] era el que lo aprobaba todo”, contó. La cantante describió su tutela como “abusiva” y dijo que solo quiere recuperar su vida, por lo que señaló que le gustaría presentar una petición para ponerle fin sin la condición de tener que aprobar una evaluación de salud. Además, manifestó sus deseos de ser madre nuevamente y casarse con su novio. “Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”. “Siento que se unen en mi contra, me siento intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos”, cerró.