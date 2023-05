“No podía permitir que murieran”: Testimonio de mujer que sobrevivió a macabra secta en Kenia y salvó a sus hijos

Frente a esta situación, la mujer keniana comentó, en conversación con BBC Mundo , que le dijeron “si tus hijos no mueren, deberías dejar de asistir a los funerales de otras personas”. En ese sentido, agregó que “ cuando el niño lloraba o pedía comida o agua, nos decían que tomáramos una caña y lo golpeáramos para que se fueran a comer al cielo”.

Desde ese entonces dejó de ayunar, prohibiendo que sus hijos también lo hicieran . Sin embargo, no se podía ir del lugar. Es más, asistió al funeral de al menos ocho niños, quienes, según decían los líderes de la secta, “se iban a dormir”.

Salema Masha , madre de cinco hijos, comenzó con esta práctica, pero escuchó una voz -que denominó como Dios-, que le dijo que aquello no era su voluntad y que aún tenía trabajo que hacer en el mundo .

Por ello, Salema señaló que “lo pensé y dije: ‘No puedo seguir con esta situación, no puedo comer mientras mi hijo se muere de hambre’. Me dije a mí misma, ‘si me siento tan mal cuando ayuno, ¿qué hay de mi hijo?'”.

En cuanto a la idea de Paul Mackenzie Nthenge, reveló que “al principio, el pastor cavó… pozos de agua (en el bosque) y nos dijo que esperáramos a Jesús, y esperamos. Pero luego, de repente, nos dijo que debíamos ayunar e ir al cielo”.