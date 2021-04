Sorteo internacional entrega $192 mil millones y permite a chilenos participar online: Mira cómo hacerlo

Esta semana, la lotería Mega Millions de Estados Unidos sorteará un pozo de US$ 277 millones (más de 192 mil millones de pesos) la noche del viernes 23 de abril.

A esta se le considera la lotería más famosa del mundo, no solo por sus enormes premios, sino también por los que ha entregado a extranjeros que jugaron desde fuera de los Estados Unidos, a través de servicios online como TheLotter.

¿Qué es TheLotter?

TheLotter es un servicio de mensajería global de boletos de lotería que utiliza agentes locales en Estados Unidos y otros países para comprar boletos de lotería oficiales en nombre de sus clientes de todo el mundo.

Como parte de este servicio, la empresa agrega un pequeño recargo al precio de los boletos, gracias a lo cual, la empresa no cobra comisiones por los premios ganados por los usuarios, sin importar el monto de estos.

El boleto oficial es escaneado y subido a la cuenta personal del cliente antes del sorteo. Esta versión escaneada del boleto, junto con la confirmación por correo electrónico, da a los jugadores el derecho de propiedad como únicos dueños de sus boletos.

La plataforma es operada por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por la MGA, garantía de que theLotter es seguro.

Lee también: “Héroe de la vida real”: Hombre salvó a niño que cayó a las vías segundos antes que el tren llegara a la estación

¿ Cómo se juega?

Ve a la página del Mega Millions en TheLotter Elige el número de líneas a jugar Escoge los números de la suerte Confirmar la compra

Para las loterías estadounidenses, TheLotter ofrece generalmente un mínimo de 3 líneas por boleto, con un precio total de US$ 15 (US$ 5 por línea).

TheLotter notifica sobre los resultados y premios cada vez que alguien gana. También se pueden ver los detalles del sorteo y premios en la cuenta privada de cada usuario.

¿Qué pasa si ganas?

Después de los sorteos, TheLotter publica los números ganadores en la página de resultados. Cuando ganes un premio de lotería en TheLotter, las ganancias se transferirán a tu cuenta. En caso de que la suerte te haya sonreído con un premio pozo, la empresa cubrirá tu traslado para cobrar tu premio personalmente.

Con más de 6 millones de usuarios ganadores de todo el mundo y más de US$ 104 millones pagados, TheLotter es, desde 2002, el mayor sitio web para comprar online boletos de lotería. Entre los mayores ganadores de TheLotter se encuentra una mujer panameña que ganó US$ 30 millones y un salvadoreño que ganó US$ 1 millón.