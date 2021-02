Christina Ozturk nació en Rusia y actualmente vive en Batumi, Georgia (Estados Unid0s). A sus 23 años se ha convertido en madre de 11 niños junto a su pareja Galip Ozturk (56), un empresario turco y magnate millonario.

Ambos sueñan con formar la familia más grande del mundo, esperando tener cerca de 100 hijos.

Pese a su corta edad, Christina asegura que “tengo mucho amor para dar”. Y para lograr este deseo buscarán recurrir a la maternidad subrogada, una inversión que es posible considerando la gran cantidad de dinero que poseen y que podría llegar a costarles un millón de dólares.

Según contó al medio inglés Daily Star, ella dio a luz a su hija mayor Vika hace seis años como madre soltera. A partir de entonces y tras conocer a su pareja, han acudido a vientes subrogados para continuar agrandando la familia. La última en nacer fue Olivia, quien fue dada a luz el mes pasado.

“No sé cuántos hijos tendremos finalmente, pero definitivamente no pensamos en parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento. Estamos tranquilos con lo que pase”, aclaró Christina, quien comparte diariamente fotografías de su gran familia en redes sociales.

En términos matemáticos, para lograr los objetivos de esta ambiciosa pareja, deberían tener 12 hijos anualmente para el 2029 llegar a la meta, cuando Christina tenga un poco más de 30 años de edad.

La joven explicó que han debido llegar a acuerdos estrictos con las mujeres que han gestado a sus hijos, añadiendo que “no conocemos personalmente a las madres sustitutas y no tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”.

Sin embargo, Christina prefiere tener control sobre la alimentación y nutrición de las madres sustitutas al momento del embarazo.