Un niño de 11 años quedó en estado crítico en Reino Unido, luego de tragar varios imanes siguiendo una tendencia de TikTok.

Ellis Tripp se encuentra conectado a tubos y cables en el hospital después de haber ingerido cinco bolas pequeñas magnéticas, las que fueron descubiertas en sus intestinos después de haber pasado una semana con dolores de estómago.

El menor fue trasladado al hospital infantil de Birmingham el viernes, donde fue sometido a dos cirugías y le extirparon más de 12 centímetros de intestino.

Según los médicos, Ellis ya es el quinto niño en tan sólo una semana en haber tragado imanes. De acuerdo a su familia, el colegio realizó una búsqueda después del incidente y encontró a otros alumnos con imanes en su poder.

Su familia teme que haya realizado un peligroso reto de TikTok en que los jóvenes fingen tener un piercing en la lengua, colocando dos bolas magnéticas.

En una publicación de Facebook, Amy Clarke (31), mamá de Ellis, pidió a los padres de familias que expliquen a sus hijos sobre lo peligrosas que son estas ideas.

Sin embargo, la familia aún no tiene claro cómo llegaron los imanes a Ellis, ya que no pertenecían a la casa. Además, el menor no tendría cuenta de TikTok. “Su director hizo una búsqueda y encontraron muchos niños con ellos en la escuela”, afirmaron, según consigna el medio británico The Mirror.