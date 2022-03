(EFE/CHV Noticias) – TikTok decidió este domingo suspender parcialmente su servicio en Rusia y ya no permitirá subir vídeos o hacer retransmisiones en directo desde ese país, informaron las agencias rusas Tass e Interfax.

La razón se relaciona con la ley aprobada esta semana en Rusia, que sanciona con penas de hasta 10 años de cárcel a quienes difundan lo que las autoridades de Moscú puedan considerar “información falsa” en relación con la guerra en Ucrania.

Según la agencia rusa Interfax, la compañía china difundió un comunicado en el que TikTok señala que la seguridad de sus empleados y usuarios sigue siendo su “principal prioridad”.

“A la luz de la nueva ley de noticias falsas de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en vivo y el nuevo contenido para nuestro servicio de vídeo mientras consideramos las implicaciones de seguridad de esta ley”, apuntó TikTok.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022