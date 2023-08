“Dios mío, cómo es posible este suceso”: Famoso tiktoker peruano es denunciado por hostigamiento sexual

Luis Enrique Alvarado Sánchez, el tiktoker peruano que hizo viral la frase “ Dios mío, cómo es posible este suceso”, fue denunciado por hostigamiento sexual y apología al delito grave.

De acuerdo a lo informado por el medio incaico La República, el creador de contenidos con más de 128 mil seguidores cuenta con dos denuncias formales por parte de las víctimas.

Uno de los denunciantes fue Marco Abala, quien asegura haber interactuado con Luis a través de WhatsApp, donde se dio cuenta que el personaje exponía diversos números telefónicos de mujeres para que fueran acosadas y también compartía videos pornográficos de menores de edad.

Según la versión relatada al medio, el denunciante lo habría contactado por publicidad: “Nosotros tratamos de contactarlo por su número de WhatsApp, por un tema de publicidad. Le hablamos, pero él solo contestó con un mensaje predeterminado para yapearle cinco soles. Y lo hicimos. El primer día normal, pero los siguientes sí empezaron a tornarse medio retorcidos sus estados, relacionados con el tema de la pornografía.”

“Lo que me indignó fue que empezó a subir clips de bebés, de menores de edad. Y, a las personas que comenzaban a quejarse, exponía sus datos e incitaba a que la acosen sexualmente“, agregó Marco.

Abala realizó la acusación formal ante la Fiscalía del país vecino, aunque todavía no ingresa en investigación preliminar pero asegura que se contactó con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quienes le informaron que acelerarán el proceso.

Ministerio de la Mujer recibe denuncia de segunda víctima

Desde el MIMP realizaron la confirmación del caso de Marco Abala. También revelaron que existe una segunda víctima que denunció directamente al organismo y que actualmente esta recibiendo atención de especialistas correspondientes al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Testimonio tercera víctima

Bajo el mismo contexto, aparece la denuncia de una tercera victima de Luis Alvarado, según detalla el medio peruano. Se trataría de una mujer que se contactó con el tiktoker y luego de un tiempo, este habría publicado en un estado de WhatsApp su número para que fuera acosada, recibiendo múltiples mensajes de hombres hostigándola.

“Él invita a la gente a un grupo de WhatsApp por cinco soles y yo le envío los soles a pesar de que era grosera su forma de pedirlo, le mandé y no le gustó o quizás no le pareció la forma en cómo le hablé. Me insultó y bloqueó. Además, mandó a chicos para que me molesten. Me mandaron fotos de personas teniendo sexo, me insultaron y me pedían fotos de mis partes íntimas. Después, me llamaron números desconocidos”, comentó la victima al medio La República.

Desde el mismo sitio informativo aseguran que el influencer intentó defenderse asegurando: “Me han sembrado (…). Ellos han grabado esos videos, y me echan la culpa, aún no hay pruebas. Estoy limpio, por eso, estoy normalito”.

