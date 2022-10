Al menos 5 fallecidos deja nuevo tiroteo en Estados Unidos: Presunto autor fue detenido

(EFE) – Al menos cinco personas murieron en un nuevo tiroteo en Estados Unidos, en esta ocasión ocurrido en un barrio del este de Raleigh, Carolina del Norte, según informaron los medios locales.

Entre las víctimas fatales, hay un agente de policía que se encontraba fuera de servicio, lo que provocó que varias patrullas y una ambulancia acudieran al lugar de los hechos en torno a las 17.30 hora local.

NPR precisó que los oficiales permanecieron en el lugar durante horas por una aparente persecución y que un hospital cercano recibió a varias personas heridas.

En ese contexto, el principal sospechoso ha sido detenido por funcionarios, siendo identificado como un hombre vestido con ropa de camuflaje y que llevaba una escopeta de doble cañón, tardando casi tres horas en el procedimiento.

El gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, dijo en su cuenta de Twitter que habló con la alcaldesa de Raleigh, Mary Ann Baldwin, ordenando a las Fuerzas de Seguridad estatales ayudar con la investigación.

I have spoken with Mayor Baldwin and instructed state law enforcement to provide assistance responding to the active shooter in East Raleigh. State and local officers are on the ground and working to stop the shooter and keep people safe. – RC

