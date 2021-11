Durante la tarde de este jueves, en un lugar paradisíaco se desató una situación del terror. Al interior del hotel Hyatt Ziva Riviera, ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, un sector altamente turístico de la costa caribeña de la península de Yucatán en México, se generó un tiroteo que dejó dos fallecidos.

Según la información preliminar, se reportó la presencia de sujetos armados en la zona de playa, afuera del resort en Puerto Morelos. La Fiscalía General consignó que esto fue un “enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas”.

Por su parte, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo “no hay turistas lesionados de gravedad, ni secuestrados”.

Lee también: [VIDEO] Tras intensa persecución policial: Hombre se lanzó al río desde un puente a 17 metros de altura

Asimismo, en redes sociales aparecieron algunos registros que dan cuenta del momento en que se está llevando a cabo la evacuación de los turistas. Según señaló el comunicador Mike Sington, “los huéspedes me cuentan que estaban jugando voleibol, cuando se aproximó un hombre disparando un arma de fuego“. Luego de aquello, “todos corrieron desde la playa y las piscinas y el personal del hotel dirigieron a la gente a habitaciones escondidas atrás de la cocina”.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021