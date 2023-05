A plena luz del día: Nuevo tiroteo se registra en concurrida playa de Miami y deja 9 heridos, incluido niños

(EFE) — Nueve personas fueron hospitalizadas este lunes por un enfrentamiento a tiros entre dos grupos en el paseo de la playa de la ciudad de Hollywood, a unos 30 kilómetros al norte de Miami, según confirmaron fuentes policiales.

Una persona fue detenida como sospechosa y la Policía busca a otro presunto implicado en el tiroteo, ocurrido al final de un fin de semana largo en Estados Unidos por el Día de los Caídos, que se conmemora el último lunes de mayo.

Según un recuento de la cadena televisiva NBC, al menos 16 personas han muerto en tiroteos en EE.UU. desde el viernes.

En el caso de Hollywood, una portavoz policial compareció brevemente ante la prensa en el lugar donde se registró el tiroteo y confirmó la existencia de nueve heridos, sin dar detalles de su estado.

Según la portavoz, entre los heridos hay al menos un menor, pues hubo personas que fueron llevadas a un hospital pediátrico de la zona.

Una portavoz del Memorial Regional Hospital, identificada como Yanet Obarrio Sanchez, confirmó a NBC6 que cinco personas fueron llevadas allí desde el lugar donde se produjo el tiroteo, sin dar detalles de sus heridas y estado.

Preguntada por la prensa, la Policía indicó que aparentemente el tiroteo se inició por una disputa entre dos grupos de personas.

Una cámara web situada en el lugar captó imágenes de la gente corriendo despavorida por el paseo Broadwalk, según recogieron algunos canales de televisión.

Este lunes, Día de los Caídos en EE.UU., es festivo y las playas de Florida estuvieron abarrotadas de locales y turistas llegados para pasar el fin de semana largo, que es considerado el arranque oficial de la temporada estival en el país.

La Policía de Hollywood ha pedido a la gente que no se acerque a una zona acotada del paseo Broadwalk, pues hay una investigación en marcha, y también ha solicitado a quienes hayan grabado imágenes de lo ocurrido con sus teléfonos que las envíen a una dirección de correo electrónico.

En el lugar se ha habilitado un centro de reunión de familias para personas que pueden haberse perdido de sus familiares en el caos que originó el tiroteo.

Please avoid the area of Johnson to Garfield Streets, as well as the Broadwalk, due to an ongoing shooting investigation. Heavy police presence in the area. If you are looking to reunite with a family member, we have set up a reunification area at Johnson St and N Ocean bus loop

— HollywoodFL Police (@HollywoodFLPD) May 30, 2023