Registran tiroteo en cercanías de recintos universitarios de Washington: Hay tres personas heridas

Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo registrado durante la tarde de este viernes al noroeste de Washington, Estados Unidos, situación que obligó al despliegue la policía en el sector, haciendo un llamado a los residentes a refugiarse en sus casas.

El hecho se registró en las cercanías de Connecticut Avenue y Van Ness Street NW, y hasta el cierre de esta nota, la autora o autor de los disparos aún no está identificado.

Respecto de las personas lesionadas, CBS News consignó que se trata de dos hombres adultos y una mujer menor de edad, quienes fueron trasladados de urgencia a un recinto médico.

Dos de ellos se encuentran en estado crítico pero fuera de riesgo vital, mientras que un tercero se mantiene estable.

Por su parte, el subjefe de policía Stuart Emerman, declaró que “todavía estamos tratando de averiguar el motivo o qué sucedió específicamente aquí”.

Cabe mencionar que el tiroteo ocurrió cerca de la Universidad del Distrito de Columbia y una escuela preparatoria universitaria independiente. Ambos recintos se mantienen cerrados y la policía resguarda a los estudiantes en su interior, mientras otros uniformados recorren el sector para dar con el o la responsable.

#BREAKING — @DCPoliceDept confirm 3 people shot.

You can see there are officers with long guns, focusing on Van Ness NW.

What appears to be a mobile shield as well.@wusa9 pic.twitter.com/xh0Zbf14ho

— Evan Koslof (@ekoslof) April 22, 2022