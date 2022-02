Durante la tarde de este lunes, se registró un tiroteo en la ciudad de Richland, ubicada al sur del estado de Washington, Estados Unidos. Rápidamente, las autoridades hicieron el llamado a que la gente se aleje de la zona, ya que la situación seguía “activa”.

El suceso se dio específicamente al interior de una sucursal de la cadena de supermercados Fred Meyer. La policía local señaló a través de sus canales oficiales que el sospechoso aún no ha sido localizado. Sin embargo, en los minutos posteriores al evento, se procedió a evacuar a todos los clientes y empleados del recinto.

Si bien aún se está llevando a cabo la investigación, el medio Tele Mundo Washington DC confirmó que hay al menos una persona herida y otra fallecida producto de la balacera.

Lee también: Muere conocida influencer paraguaya en tiroteo durante festival de música

A través de su cuenta de Twitter, la policía de la ciudad publicó una foto de un individuo, que habría sido captada por las cámaras de vigilancia de la tienda.

Junto a esta imagen, pidieron a la comunidad que los ayuden a identificarlo y solicitaron que se contacten con ellos en caso de tener cualquier información sobre su paradero.

Lee también: Adolescente chilena murió en medio de un tiroteo en Estados Unidos

UPDATE: If you recognize this individual or have any information on his whereabouts, please call Non- Emergency dispatch at 509-628-0333. pic.twitter.com/AYFSKAJxE5

We please ask that you continue to avoid the area of Wellsian Way in Richland, as our officers are on scene. Please follow this page for information as it is made available.

— Richland PD, WA (@RichlandPolice) February 7, 2022