Tony Hawk, el emblema del skateboarding mundial, se unió a la revolucionaria medida para combatir la polución producida por el plástico y así ayudar a la construcción de parques para practicar el deporte en algunas comunidades olvidadas.

El famoso patinador estadounidense, literalmente derramó su sangre por el skate debido a la marca de agua Liquid Death, a la cual le entregó 100 pequeños tubos de laboratorio con su tejido líquido para poder diseñar y pintar una edición limitada de tablas de skate.

En ese contexto, además de la construcción de los centros deportivos, las ganancias de cada una de las ventas, que tendrán un costo de 500 dólares (unos 390 mil pesos) por cada tabla, serán destinadas directamente a una organización sin fines de lucro que busca disminuir el exceso de plástico en el mundo.

Por otra parte, el dinero también estará destinado hacia The Skateboard Project, iniciativa que fomenta la práctica del skateboarding en el mundo.

Para corroborar la autenticidad de la patineta, cada elemento vendrá con un certificado, señalando que contiene la sangre del considerado mejor patinador de la historia. “Si tiene mi sangre, tiene mi ADN“, indicó Tony Hawk en un video promocional.

El lema Asesina tu sed estará tallado en el skate, además de una lata de Liquid Death encima del cuerpo de un hombre que sostiene un hacha y un cráneo de una exótica ave.

“Aparentemente no leí la letra pequeña y ahora Liquid Death oficialmente es dueño de mi alma, y también de mi sangre. No sé, es muy confuso. Me están sacando sangre y la van a usar para gráficos de patinetas”, afirmó The Birdman mientras se extraía la sangre que fue mezclada con pintura roja.

Es relevante recordar que Tony es embajador de Liquid Death, una empresa de agua en botella que tiene como lema “hacer reír a más personas y hacer que más de ellas beban más agua con más frecuencia mientras ayudan a eliminar la contaminación plástica“. Lo anterior, debido a que sus latas en el comercio son de aluminio.

Hawk, es considerado uno de los deportistas “leyenda” en la práctica y competición del deporte en patineta, incluso fue parte de la cobertura de NBC en el debut olímpico del skate en Tokio 2020. Ganó 10 medallas de oro en los X Games y es considerado como el patinador más versátil y habilidoso de la historia.

En 1999, se convirtió en el primer atleta en conseguir un “900” truco de dos giros y medios sobre la patineta, siendo calificado por los especialistas, como un logro “inmortal” en el mundo del skate.