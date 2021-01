(CNN) – Los días de entrar a un aeropuerto, mostrar un pasaporte y luego tomar un vuelo a donde uno quiera son, por ahora, un recuerdo lejano. La pandemia de COVID-19 ha transformado el panorama de los viajes, potencialmente en las próximas décadas.

Los países de todo el mundo están entrando en nuevos bloqueos, pero incluso cuando se levanten las restricciones, es probable que la vacunación obligatoria antes de viajar en avión pronto sea una necesidad.

El Henley Passport Index , que mide periódicamente los pasaportes más aptos para viajar del mundo, acaba de publicar su último informe, y un análisis de lo que podría suceder.

Japón encabeza la lista

Los ciudadanos asiáticos continúan teniendo los documentos de viaje más poderosos del mundo.

El índice no tiene en cuenta las restricciones temporales, por lo que Japón vuelve a ocupar el primer lugar en la clasificación y ofrece acceso sin visado o con visado a la llegada a 191 destinos en todo el mundo.

Singapur ocupa el segundo lugar (con una puntuación de 190) y Corea del Sur empata con Alemania en el tercer lugar (con una puntuación de 189).

Un poco más abajo del top 10, Nueva Zelanda se encuentra en la séptima posición, con acceso sin visa a 185 destinos, mientras que Australia se encuentra en el octavo lugar, con acceso a 184 destinos.

Este dominio de Asia-Pacífico (APAC) es un fenómeno relativamente nuevo en los 16 años de historia del índice.

Los Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea tradicionalmente han dominado el gallinero, pero, informa Henley & Partners en su comunicado, “los expertos sugieren que la posición de fortaleza de la región APAC continuará, ya que incluye a algunos de los primeros países en comenzar el proceso de recuperación. de la pandemia “.

El número de casos de coronavirus está aumentando considerablemente tanto en los EE. UU. y en el Reino Unido, siendo este el centro de una nueva variante de rápida propagación.

Las restricciones temporales de viaje relacionadas con esto significan que, si bien el Reino Unido y Estados Unidos ocupan el séptimo lugar en la lista de Henley, la realidad es que los titulares de pasaportes estadounidenses pueden viajar actualmente a menos de 75 destinos, mientras que los titulares de pasaportes del Reino Unido tienen acceso a menos de 70.

Lee también: Experiencia vivencial y en conexión con la naturaleza: La magia del nuevo turismo Aymara en el desierto



Los imparables Emiratos Árabes

Hubo relativamente pocos acuerdos de visa de alto perfil entre países durante 2020, sin embargo, con los Emiratos Árabes Unidos fue una excepción notable, dice Henley & Partners.

Los Emiratos Árabes Unidos firmaron varios acuerdos de exención de visa mutuamente recíprocos el año pasado, incluido un acuerdo histórico negociado por Estados Unidos que establece vínculos formales con Israel y otorga a los ciudadanos de cada país acceso sin visa al otro.

Los Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto 16 en el ranking, con acceso sin visa / visa a la llegada a 173 destinos. Es un aumento increíble desde su posición cuando comenzó el índice en 2006, cuando el país se ubicó en el puesto 62, con acceso a solo 35.

Nacionalidad como pasaporte

“Hace apenas un año, todo indicaba que las tasas de movilidad global seguirían aumentando, que la libertad de viaje aumentaría y que los titulares de pasaportes poderosos disfrutarían de más acceso que nunca“, dice Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Socios e inventor del concepto de índice de pasaportes.

“El bloqueo global anuló estas brillantes proyecciones y, a medida que las restricciones comienzan a desaparecer, los resultados del último índice son un recordatorio de lo que realmente significa el poder del pasaporte en un mundo trastornado por la pandemia”, comentó.

En términos de movilidad global futura, no deberíamos esperar un retorno a los patrones prepandémicos, dice Parag Khanna, autor de “The Future is Asian” y fundador y socio gerente de la consultora de Singapur FutureMap. Puede que ya no sea el caso de que la nacionalidad por sí sola abra puertas“.

Lee también: Permiso Vacaciones: ¿Puedo ir a otras comunas dentro de la región que estoy visitando?



Incluso para pasaportes aún poderosos como Japón, Singapur, Corea del Sur y miembros de la UE, se requerirán protocolos adicionales para volver a lograr una movilidad relativamente sin fricciones”, dice Khanna.

“Los jóvenes de hoy son socialmente conscientes, ambientalmente conscientes y menos nacionalistas, todo lo cual los convierte en potencialmente la generación más móvil en la historia de la humanidad. Presagian un cambio fundamental en la movilidad de ser cada país para sí mismo a ser cada persona para sí mismo”.

Los mejores pasaportes para tener en 2021 son:

1. Japón (191 destinos)

2. Singapur (190)

3. Corea del Sur, Alemania (189)

4. Italia, Finlandia, España, Luxemburgo (188)

5. Denmark, Austria (187)

6. Suecia, Francia, Portugal, Países Bajos, Irlanda (186)

7. Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Nueva Zelanda (185)

8. Grecia, Malta, República Checa, Australia (184)

9. Canadá (183)

10. Hungría (181)

Los peores pasaportes para tener:

Varios países de todo el mundo tienen acceso sin visa o con visa a la llegada a menos de 40 países. Éstas incluyen:

103. Corea del Norte (39 destinos)

104. Libia, Nepal (38)

105. Territorios palestinos (37)

106. Somalia, Yemen (33)

107. Pakistán (32)

108. Siria (29)

109. Iraq (28)

110. Afganistán (26)

Otros índices

La lista de Henley & Partner es uno de varios índices creados por firmas financieras para clasificar los pasaportes globales de acuerdo con el acceso que brindan a sus ciudadanos.

El índice de pasaportes Henley se basa en datos proporcionados por la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y cubre 199 pasaportes y 227 destinos de viaje. Se actualiza en tiempo real durante todo el año, a medida que entran en vigor los cambios en la política de visas.

El índice de pasaportes de Arton Capital toma en consideración los pasaportes de 193 países miembros de las Naciones Unidas y seis territorios: República de China Taiwán, Macao (RAE de China), Hong Kong (RAE de China), Kosovo, Territorio Palestino y el Vaticano. Se excluyen los territorios anexos a otros países. Su índice de 2021 coloca a Alemania en la cima, con una puntuación de 134 sin visa / visa a la llegada.