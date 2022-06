Trabajador de empresa eléctrica organizó colecta para ayudar a hombre que dijo no poder pagar deuda

Una emotiva historia se dio a conocer en Argentina, donde un trabajador de una empresa eléctrica decidió ayudar a un hombre que no podía pagar su cuenta.

Se trata de un lecturista de Edesal, empresa eléctrica de la ciudad de San Luis, quien se conmovió con la historia de un usuario que le dejó una carta en el medidor de la luz para que no le corten el servicio, ya que se encontraba sin trabajo y mantenía a sus dos hijas.

Según consigna el medio local El Chorrillero, el hecho se produjo el pasado viernes, cuando Xavier Rubilar estaba realizando la lectura de medidores y encontró la nota.

“Por favor, no me corten la luz, me quedé sin trabajo. Estoy solo con mis dos hijas, en cuanto pueda voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, decía el cartel puesto por el dueño de casa.

Luego de leer la nota, Rubilar decidió pedir ayuda a través de redes sociales, donde escribió: “Me gustaría darle una mano a este hombre, él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar con un lindo regalo para el Día del Padre. Ayúdenme por favor”.

Pese a que el individuo adeudaba $32.999 (aproximadamente $237 mil), en la colecta logró reunir $49.729 (alrededor de 358 mil pesos chilenos).

“Ya se le entregó este hermoso regalo del Día del Padre a este hombre. Pude comunicarme con él personalmente y realmente les agradece de corazón, con los ojos brillosos me contaba que al enterarse ayer lo que había sucedido no lo podía creer y lloraba junto a una de sus hijas. Gracias a Dios llegó esa carta a mis manos y entre todos le dimos una mano”, escribió el funcionario en sus redes sociales.