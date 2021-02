Un trabajador de una concesionaria de vehículos intentó matar a su jefe, Ibrahim Unverdi, utilizando saliva de un paciente COVID-19 positivo que compró por aproximadamente 70 dólares y que mezclaba con las bebidas que su víctima consumía en el trabajo.

El hecho consignado por Hurriyet ocurrió en la ciudad turca de Adana, días antes de que el funcionario identificado como Ramazan robara cerca de 30.000 dólares de la venta de un automóvil.

Lee también: Niño de 12 años logró un 43% de ganancias invirtiendo en el mercado de valores como hobby durante la pandemia

Sin embargo, y para fortuna de Ibrahim, este siniestro plan no trajo resultados ya que no se contagió del virus. El hecho fue reportado por la prensa local, lo que desató la furia del ex trabajador, quien comenzó enviar mensajes amenazantes a su antiguo jefe advirtiéndole que “la próxima vez te dispararé en la cabeza”.

“Es la primera vez que oigo hablar de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no he enfermado (…) si me hubiera infectado con COVID-19 podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos, si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría”, declaró Ibrahim Unverdi ante el suceso.

Tanto Unverdi como su pareja Dilek, ambos dueños de la empresa, denunciaron al ex trabajador acusándolo de comportamiento amenazante e intento de asesinato.

Lee también: “No le deseo esto a nadie”: Mujer embarazada no creía en el COVID-19 hasta que enfermó y quedó sin aliento

A raíz de esto, la fiscalía de Turquía le otorgó protección al afectado “y ahora lo están buscando. Estoy seguro de que la demanda que presenté sentará precedente”, indicó.

Pese a la protección, Dilek continúa preocupada por su familia ante las amenazas recibidas por el sujeto.

“Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en prisión en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario”, concluyó la esposa de Ibrahim Unverdi.