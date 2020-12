Cerca de 100 empleados fueron detenidos tras saquear la fábrica de Iphones en la que trabajaban al sur de la India, donde acusan que son explotados por sus dueños y que incluso no han recibido sus salarios desde hace 4 meses.

De acuerdo a lo informado por el portal The Hindu, los hechos ocurrieron en una industria del grupo taiwanés Wistron Infocomm Manufacturing, ubicada en los suburbios de Bangalore.

Medios de comunicación locales mostraron imágenes del los incidentes, que dejaron vidrios destrozados y autos volcados. Igualmente fueron destruidas cámaras de videovigilancia, lámparas y ventiladores, y un vehículo fue incendiado.

Este domingo la policía local aseguró a la agencia AFP que “la situación está ahora bajo control. Se han desplegado equipos especiales para investigar el incidente”.

C.N. Ashwathnarayan, viceprimer ministro del estado indio de Karnataka denunció los hechos y aseguró que “nos aseguraremos de que los derechos de los trabajadores sean respetados y se les pague todo el dinero adeudado”.

Desde el grupo Wistron, en tanto, declinaron hablar con la prensa y no quisieron hacer comentarios al respecto.

