A nadie ha dejado indiferente la invasión de Rusia a Ucrania y las miles de consecuencias que han traído para la población civil: Muertes, heridos, desplazamientos y separaciones entre familiares.

Ante esto, no ha sido fácil comunicar la situación que se vive minuto a minuto en el conflicto. Por lo mismo, un emotivo momento se vivió en medio de una transmisión de un noticiero alemán.

Una ucraniana estaba traduciendo en vivo para Der Welt el discurso de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, entregó durante la mañana de este domingo 27 de febrero (hora de Chile).

En plena traducción, la mujer se emocionó y rompió en llanto. Posteriormente, se disculpó por no poder continuar con la labor.

The translator of the German newspaper Welt burst into tears while translating Zelensky's latest video message.

A través de su cuenta de Twitter, la ucraniana declaró: “En vivo, en la televisión alemana, no pude terminar de interpretar a Zelenski, durante sus últimas palabras rompí en llanto. Los amo a todos, compatriotas ucranianos”.

I'm a conference interpreter, I interprepret 10 hrs peace talks. But today live on German TV I couldn't finish interpreting Zelensky, during his last words I broke into tears.

I love you all, my fellow Ukrainians

— дозвольте вставити ^ремарку (@kat67840280) February 27, 2022