Devastados quedaron una madre y sus dos hijos en Suffolk, Gran Bretaña, al percatarse de que Mochi, su perrito, había quedado grave tras ingerir una dañina semilla de una de las plantas que creció en su jardín.

La víctima tenía recién 8 meses y creen que la situación se habría producido luego de que Heather Glockling, “madre humana” del cachorro, cortara el césped, podando de paso una planta de nombre Ornithogalum, o también conocida como Estrella de Belén, cuya semilla, que resultó ser mortal, fue ingerida por el animal.

Después de presentar los primeros síntomas durante este martes, y según informó el medio británico The Mirror, al día siguiente la mascota de la familia Glockling no podía siquiera caminar.

Fue en ese momento cuando deciden acudir a un veterinario donde se produjo el trágico desenlace. Mochi falleció en medio de una operación. Primero entro en coma y posteriormente sufrió una deficiencia hepática.

Tras la triste noticia, Heather comunicó que “ni siquiera me di cuenta de que esto estaba en nuestro jardín, por lo que no sabía que necesitaba estar pendiente de eso. No soy un experta en lo que es venenoso para los animales, pero cada parte de esta planta es muy venenosa para los perros”.

Paralelamente, la dueña de la mascota enfatizó en los grandes riesgos que presenta la Estrella de Belén para los perros. “Incluso si pusieras esta planta en una olla de agua, y luego desecharas la planta y dejaras que tu perro beba el agua, eso seguiría siendo venenoso”.

Ahora la mujer hace hincapié en que las personas deben ser “más conscientes” de lo que crece en los jardines, pues argumentó que “antes de que te des cuenta, podrías tener miles de bulbos creciendo bajo el césped a partir de unas pocas semillas dispersas“.