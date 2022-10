La increíble transformación de Wolfgang, un beagle obeso rescatado de un matadero que pesaba 41 kilos

Una hermosa e increíble transformación fue la que vivió un perro beagle que fue rescatado de un refugio en Estados Unidos: pesaba cerca de 41 kilos, pero sus dueños lo pusieron a dieta y logró bajar de peso.

Los humanos encargadas de salvarle la vida a Wolfgang fueron Chad Schatz y Erin McManis, ambos de 40 años, quienes viven el Estado de Arizona, y adoptaron al can en mayo de 2019 desde un lugar en el que lo iban a matar.

El animal fue rescatado y, luego de 3 años en los que siguió una estricta dieta diaria a base de ejercicios y una caminadora de agua para perros, logró bajar de peso y actualmente pesa cerca de 12 kilos.

Toda la evolución de Wolfgang ha sido documentada por sus dueños en las redes sociales. Y es que su familia, además, se dedica a rescatar, cuidar y concientizar sobre la salud de los perritos en su cuenta de Instagram, @obese_beagle.

“Mis padres me dijeron que era lindo desde el momento en que me recogieron en el refugio (incluso cuando lucharon para meterme en su coche)”, se indica en la descripción de un video en el que se muestra la evolución del perrito y que cuenta con más de 2,5 millones de me gusta.

“Mientras todos los perros son lindos, la obesidad extrema en los perros no lo es. Creemos que es negligencia o abuso. Sin embargo, incluso un poco de peso extra en un perro puede agregar mucho estrés en sus articulaciones”, continúa.

En esa línea, aseguraron que “creemos firmemente que los pasos pequeños y consistentes pueden dar grandes resultados”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wolfgang (@obese_beagle)

“Estoy tan contento de poder compartir con ustedes algunas de mis principales victorias, como caber a través de la puerta del perro, o caminar mi primera milla y completar mis primeros 5k”, señalaron.

De acuerdo a lo que indicaron en otra publicación, Chad y Erin adoptaron a su primer perro con obesidad en 2009, quien pesaba unos 58 kilos y logró bajar a 11.

El peso promedio de un beagle va desde los 9 a 11 kilos, dependiendo si es macho o hembra.

Mira su transformación aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wolfgang (@obese_beagle)