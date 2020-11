(CNN) — La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) informó al presidente electo Joe Biden que la administración del presidente Donald Trump está lista para comenzar el proceso de transición formal, según una carta de la titular de la GSA, Emily Murphy, enviada el lunes por la tarde y obtenida por CNN.

La carta es el primer paso que ha dado la administración para reconocer la derrota del mandatario que iba a la reelección, más de dos semanas después de que Biden fuera declarado ganador en las elecciones.

La carta indica que Murphy firmará formalmente la victoria de Biden, un proceso normalmente superficial conocido como verificación.

La medida permitirá que la transición comience oficialmente, lo que a su vez permitirá que los funcionarios de la agencia de administración actual se coordinen con el equipo entrante de Biden y proporcionarán millones en fondos gubernamentales para la transición.

Esta noticia se produce después de que Michigan certificara formalmente sus resultados electorales el lunes y Georgia certificara sus cerrados resultados presidenciales el viernes. Pensilvania también está cerca de la certificación de sus resultados electorales.

Es la última señal de que la apuesta legal cargada de conspiración de Trump, dirigida por Rudy Giuliani, para eludir el resultado de las elecciones está llegando a su fin. Las demandas de la campaña de Trump para retrasar la certificación de las elecciones han sido desestimadas en varios estados, ya que su equipo legal no ha proporcionado ninguna evidencia de fraude electoral generalizado.

El presidente Trump ha respondido a la verificación de la GSA, escribiendo: “Nuestro caso continúa fuertemente, continuaremos con la buena lucha, ¡y creo que prevaleceremos! Sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo”.

