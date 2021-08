Tres jóvenes quedaron atrapados en un ascensor mientras se inundaba producto de la crecida de ríos en la ciudad de Omaha, Estados Unidos. Uno de ellos capturó la escena en un video, donde aparecen con el agua hasta el cuello.

Los individuos planeaban subir a la azotea del edificio para visualizar los daños provocados por la tormenta de granizo que afectó a la ciudad. Sin embargo, al llegar al lobby, el agua se coló en el ascensor por las vías de ventilación antes de que abriera sus puertas.

Fue Tony Luu quien decidió grabar la situación donde se ve, desde lo alto del ascensor, lo inundado que está. En las imágenes, aparece una de las chicas que lo acompañaba llamando a servicios de rescate.

Según consigna La Vanguardia, anteriormente, el joven había llamado a su compañero de piso que trabaja en el servicio de mantenimiento del edificio, para explicarle su dramática situación: “Podríamos morir si no vienes a ayudarnos“, le dijo.

Afortunadamente, los jóvenes lograron abrir las puertas antes de que llegaran los equipos de emergencia y no resultaron heridos, guardando el registro que fue publicado en redes sociales.

