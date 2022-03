(EFE) – Estados Unidos condenó este lunes la decisión de la Justicia rusa de prohibir en el país las actividades del gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook e Instagram, al considerarla una organización extremista por permitir llamamientos a la violencia contra los rusos.

“Condenamos la decisión de un tribunal de Moscú de designar a Meta, incluido Facebook e Instagram, como ‘extremistas’. Este ataque al derecho a la información debe parar”, expresó en Twitter el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

We condemn a Moscow court’s decision to designate @Meta, including @facebookapp and @instagram, as “extremist.” This assault on access to information must stop.

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 21, 2022