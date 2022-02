La cadena CNN accedió a videos en vivo que muestran el movimiento de tropas a través de una columna de vehículos militares que ingresan a Ucrania desde un cruce fronterizo con Bielorrusia.

El registro fue tomado en el cruce de Senkivka, Ucrania con Veselovka, Bielorrusia. La columna fue vista entrando en Ucrania alrededor de las 6:48 a.m. hora local.

Hay que recordar que en las últimas semanas, Rusia ha acumulado un número significativo de tropas, vehículos y tanques en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania.

Durante este periodo, los dos países han realizado ejercicios militares conjuntos en todos los países y cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.

Unreal, Belarus tanks flooding into Northern Ukraine at the Senkivka border crossing. pic.twitter.com/mUFS2bg7jK

— Ari Ingel (@OGAride) February 24, 2022