(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su acusación, sin evidencia, de “fraude” electoral y regresó este domingo al Trump National Golf Club de Sterling, en Virginia, sin reconocer su derrota en las elecciones, mientras el ya mandatario electo, Joe Biden, lanzó su equipo de transición.

Sordo a las celebraciones que se prolongaron hasta la noche en Washington, y que se concentraron en frente a la plaza donde se encuentra la Casa Blanca en el centro de la capital estadounidense, Trump volvió a salir pronto por la mañana hacia su club de golf.

Si el sábado emitió un comunicado en el que subrayaba que “las elecciones aún no habían finalizado” y denunciaba, sin evidencias, “fraude” electoral, hoy simplemente se limitó a citar a dos periodistas de Fox que alegan irregularidades.

Históricamente, una vez que los medios de comunicación de EE.UU. proyectan el resultado definitivo en las elecciones, al cabo de unas horas, el derrotado suele llamar al candidato victorioso para felicitarlo.

No obstante, parece que Trump, quien se ha caracterizado por su rechazo a las tradiciones políticas, no tiene previsto reconocer la derrota en el corto plazo.

Durante esta misma jornada, Trump volvió escribir un Twitter sin conceder el resultado de las elecciones y, esta vez, desconoció el rol tradicional en la que los medio proyectan al ganador de las elecciones.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020