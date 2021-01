El presidente Donald Trump informó este viernes que no asistirá al acto de cambio de mando con Joe Biden el 20 de enero.

El actual mandatario dio a conocer esta decisión a través de Twitter, luego de que superó la suspensión realizada en su cuenta de la red social durante el miércoles, en medio del asalto al Capitolio.

El evento en que comenzará oficialmente el mandato del demócrata junto a la vicepresidenta Kamala Harris se desarrollará en 12 días

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021