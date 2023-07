Afortunado: Turista jugó en máquina tragamonedas del aeropuerto en Las Vegas y ganó más de $1.000 millones

¿Te imaginas estar de vacaciones en Las Vegas, jugar en una máquina tragamonedas en el aeropuerto y ganar millones? Eso es lo que le ocurrió a un afortunado turista cuya suerte estuvo de su lado.

Ocurrió en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, Las Vegas, Estados Unidos, donde un jugador ganó 1.3 millones de dólares, es decir, un poco más de 1.040 millones de pesos chilenos, al jugar en una máquina.

El hecho fue confirmado por el propio aeropuerto en sus redes sociales, donde entregaron más detalles del afortunado suceso.

Es más, incluso se compartió un video del momento en que se ganó el premio, aunque la persona no aparece en el registro. Según se indica, ocurrió el 27 de junio pasado.

“¡Alguien acaba de ganar el premio mayor de 1,3 millones en la máquina tragamonedas del aeropuerto!”, escribió el usuario que compartió el tuit.

En tanto, desde el aeropuerto indicaron que “un jugador afortunado cobró en grande: ganó $ 1.3 millones de dólares jugando ‘Wheel of Fortune Triple Double Emeralds en la Terminal 1 Esplanade'”.

“Esa es una forma de terminar unas vacaciones: ¡como MILLONARIO!”, continuaron.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que ganó el premio.

One lucky player cashed in BIG at LAS — winning $1.3 million dollars playing Wheel of Fortune Triple Double Emeralds in the Terminal 1 Esplanade. 🤑

