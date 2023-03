Turista aseguró que dos mujeres lo sedujeron y drogaron para desvalijarle su departamento en Argentina

Una compleja situación vivió un turista el fin de semana pasado en Buenos Aires, Argentina, luego de que sufriera un masivo robo por parte de dos mujeres que conoció en un local nocturno.

Según informó Telefe, la víctima tenía arrendado un departamento en el conocido sector de Palermo, vivienda a la que llevó a dos jóvenes con las que había bailado horas antes.

En las cámaras de seguridad del edificio se pudo corroborar que el hombre, que estaba vestido con un pantalón blanco y camisa celeste, ingresó acompañado de dos personas que salieron aproximadamente tres horas después.

Precisamente, las mujeres salieron cargadas con bolsas y mochilas que anteriormente no tenían, por lo que todo hace indicar que robaron una serie de especies desde el inmueble.

Incluso, una de las jóvenes tuvo tiempo hasta de cambiarse de ropa antes de dejar la residencia ubicada en uno de las áreas más visitadas por los viajeros.

Acusa que lo drogaron

En conversación con Clarín, el turista aseguró que las ladronas lo drogaron para desvalijarle el departamento, ya que de un momento a otro empezó a sentirse muy agotado.

“Estábamos en el balcón y en un momento necesitaba recargar mi copa de vino y ellas se ofrecieron a llenarla por mí. Me lo tomé y me dio mucho sueño. Me llevaron adentro, a la cama.Ahí se empezaron a reír. Y todo se apagó”, señaló.

De todas recalcó que no tiene ninguna herida y que todos sus documentos y tarjetas estaban en su poder, aunque sufrió el hurto hasta de sus zapatillas.

A raíz de esto, la policía inició una investigación y ya está indagando las cámaras de seguridad del sector, además de entrevistar a varias personas del mismo edificio y del local nocturno.