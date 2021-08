Twitter informó que ofrece una recompensa de hasta 3.500 dólares (2 millones 600 mil pesos) a quien detecte algún sesgo en su algoritmo. Esto con el objetivo de “sentar un precedente en Twitter y en la industria para la identificación proactiva y colectiva de los daños algorítmicos”.

La decisión fue tomada en base a la preocupación que existe por los sistemas de algoritmos que podrían aplicar daños éticos no deseados una vez que ya han llegado a los usuarios de la red social.

“Para este desafío, estamos volviendo a compartir nuestro modelo de prominencia y el código utilizado para generar un recorte de una imagen dado un punto de máxima prominencia pronosticado y pidiendo a los participantes que construyan su propia evaluación. Los trabajos exitosos considerarán métodos cuantitativos y cualitativos en su enfoque”, publicó la empresa en un hilo de la red social.

Las inscripciones al concurso ya están abiertas, hasta el 6 de agosto en HackerOne y los ganadores serán anunciados en el taller Ai Village, quienes serán invitados a mostrar su trabajo.

Los equipos ganadores recibirán premios en efectivo:

