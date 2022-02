(EFE/CHV Noticias) – La autoproclamada república separatista (prorrusa) de Donetsk (RPD), en el este de Ucrania, anunció este viernes el comienzo de una evacuación “masiva” de la población a territorio ruso, ante el temor a un eventual ataque de las fuerzas del Estado ucraniano, que ha negado que tenga planes de este tipo.

El líder de la RPD, Denís Pushilin, dijo que “a partir de hoy se ha organizado una salida masiva centralizada de la población a la Federación Rusa, primero de mujeres, niños y los mayores”, según la agencia oficial rusa TASS. En este sentido, se han determinado lugares de recepción y acogida con el liderazgo de Rusia en la región de Rostov, precisó la fuente.

“Se han creado todas las condiciones para un tránsito rápido en los puestos de control”, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Donetsk, que añadió que unos 700.000 residentes serán evacuados a Rostov, informó la agencia rusa Interfax.

“El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pronto dará una orden al Ejército para una ofensiva, para implementar un plan para invadir el territorio de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk”, afirmó Pushilin, siempre según los medios rusos.

Sin embargo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo este viernes en la Rada Suprema (Parlamento) que Kiev no planea ninguna acción violenta contra los territorios separatistas, porque apuesta por una solución pacífica al conflicto.

En las últimas horas, especialmente durante el jueves, hubo graves violaciones del alto el fuego instaurado en 2015 en el este del país. Donetsk afirmaba hoy que las fuerzas armadas ucranianas han abierto fuego contra la autoproclamada república en 30 ocasiones este viernes, según TASS.

A su vez, las fuerzas ucranianas dieron cuenta de 45 violaciones del alto el fuego por parte de los separatistas prorrusos.

El ministro de Defensa de Ucrania recalcó en el Parlamento que sólo ayer los separatistas efectuaron 60 ataques, 43 de los cuales fueron con armas prohibidas por los Acuerdos de paz de Minsk. Dos soldados y dos civiles resultaron heridos.

La autoridad ucraniana señaló que desde el 1 de enero hasta el 16 de febrero inclusive, se registraron 107 ataques a posiciones de soldados ucranianos en la línea de contacto en las regiones de Donetsk y Lugansk desde los territorios temporalmente ocupados por Rusia.

En medio de las acusaciones cruzadas que aumentan la tensión entre ambos territorios europeos, durante este viernes se registró la explosión de un vehículo en Donetsk. Una situación que llevó a que comenzaran a sonar las sirenas de protección civil y se diera paso a la orden de evacuación de los habitantes, acusando un ataque por parte de las autoridades de Ucrania.

Pero lo anterior fue descartado por el gobierno ucraniano y funcionarios estadounidenses, quienes acusan que se trata de un hecho planeado por Rusia para aumentar la presión en el este del país.

De acuerdo con los registros del suceso, se puede apreciar un vehículo militar gravemente dañado y que según CNN correspondería a un jeep de fabricación rusa. El principal problema radica en que no hay antecedentes que indiquen cuáles fueron las causas del siniestro en las cercanías de la sede de la autoproclamada República Popular de Donetsk.

Clearest picture from the explosion area in Donbas. One person injured. No one died. pic.twitter.com/9rT26JX0WJ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 18, 2022