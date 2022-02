La madrugada de este jueves estalló el conflicto armado en Ucrania iniciado por Rusia. Hasta el momento, van al menos 40 soldados muertos y una decena de civiles heridos.

Rápidamente la información comenzó a circular en las redes sociales y en los diferentes medios internacionales que han seguido el minuto a minuto del bombardeo ruso, que inició como una “operación militar especial” desplegada por su líder, Valdímir Putin, para “defender” Donbás, zona de tensión donde se ubican Donetsk y Lugansk, las dos autoproclamadas repúblicas separatistas del este ucraniano y reconocidas por el mandatario.

Hasta el momento, líderes mundiales como Emannuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson, y también autoridades de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han manifestado se completo apoyo a Ucrania y a su presidente, Volodímir Zelenski.

En ese sentido, las portadas de los diferentes medios internacionales muestran cómo se vive el conflicto en Ucrania y han detallado las primeras horas de lo que podría ser una nueva guerra armada.

Medios como The New York Times, BBC News, CNN, El País, The Moscow Times o Le Parisien (Francia), son solo algunos de los que han dedicado sus portadas al ataque iniciado por Rusia.

“El asalto de Rusia a Ucrania plantea enormes riesgos para Europa” indica, por ejemplo, The Times.

Mira algunas de las portadas a continuación: