La arremetida rusa en contra del territorio ucraniano ha significado que miles de personas hayan comenzando un desplazamiento humanitario hacia países fronterizos, con el ánimo de encontrar un lugar seguro para resguardarse de los bombardeos. Lo anterior, ha dejado varias historias personales, no tan solo de quienes deciden sumarse como voluntarios a las fuerzas militares, sino que también, de quienes no pueden hacerlo por motivos de fuerza mayor. Antony, un ciudadano del país europeo, tuvo un accidente en bicicleta, lo que significó una operación en sus piernas que hoy, lo tiene con muletas para poder caminar. En ese sentido, sus problemas físicos no permiten que pueda luchar en el conflicto, no obstante, tampoco puede salir del país, ya que necesita un certificado médico por parte del Ejército, el cual no lo ha podido conseguir.