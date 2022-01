Que la pandemia afectó los grandes eventos no cabe duda y el escenario se sigue repitiendo. El afectado ahora es Consumer Electronic Show (CES) 2022 , la feria de tecnologías para el consumidor que sufre con las bajas de marcas de manera presencial.

Grandes ausentes

La pandemia no solo afectó al desarrollo normal de la feria anual, pues las ausencias también marcaron la pauta en la previa de su realización.

La lista no es corta: Microsoft, Amazon, Google, Meta (antes Facebook Inc.), BMW, Intel, TikTok, Lenovo, Twitter y muchas más confirmaron que no harán presentaciones en el centro de convenciones de manera presencial.