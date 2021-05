A través de redes sociales, una estudiante de Derecho de la Universidad del Rosario denunció ser víctima de censura por parte de un profesor.

“Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía ‘difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’. Qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, relató María Camila Guerrero y añadió un video de lo sucedido.

En el registro, se escucha al profesor Edgar Ramírez Baquero decir lo siguiente: “le voy a pedir un favor, María Camila, retíreme ese mensaje porque yo estoy dictando clase y no quiero meterme a otros temas, no quiero meterle sesgos de ninguna clase”.

Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía " que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo"

Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales pic.twitter.com/jzpw1lvNdM — María Camila Guerrero (@CamilaGuerreo3) May 4, 2021

Al respecto, la Universidad del Rosario aseguró que “rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy. Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia. Reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país”.

Posteriormente, indicaron que “Edgar Ramírez Baquero a partir de las horas de la tarde ya no se encuentra vinculado como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario”.

Nuevamente, reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país. #DiferentesNuncaIndiferentes pic.twitter.com/MRJagEYrXC — URosario (@URosario) May 4, 2021

En la misma publicación ofrecieron disculpas públicas y expresaron su solidaridad con la estudiante. “La institución acompañará a la estudiante integralmente a través de los canales que la Universidad tiene dispuestos e invitamos a todas las personas de la comunidad Rosarista a acudir a nuestro Protocolo de Violencias Basadas en Género y Discriminación para denunciar situaciones de violencia”.

Finalmente, la institución expresó que “reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país”.

María Camila indicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “aplaudo decisión de U. Rosario de desvincular al profesor que me agredió, sin embargo espero tal desvinculación no lo exima de responsabilidad disciplinaria. ¡Como víctima merezco el restablecimiento de mis derechos y las garantías de no repetición!”.