“Emergencia de masculinidades suaves”: Universidad impartirá un curso sobre el fenómeno de Bad Bunny

A estas alturas, ya es innegable que Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes de la música en la actualidad y que se ha convertido en todo un fenómeno de la industria,

Es por eso que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que impartirá un curso acerca de la influencia de Bad Bunny y el reggaetón.

“Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: El fenómeno Bad Bunny” es el nombre del ramo impartido por la Dra. Adriana Estévez López.

En las redes sociales de la casa de estudios del país azteca indicaron que el curso busca ahondar en “la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad del reggaetón”.

Según la descripción del curso en el sitio de la UNAM, este pretende “explicar desde una perspectiva sociocultural e histórica el género del reggaetón y sus raíces en Puerto Rico, para cuestionar los prejuicios de clase y raza que subyacen en su crítica”.

Con el fin de “explicar la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad del cantante Bad Bunny, un fenómeno social y cultural que puede dar pistas del potencial de transformación que tiene la cultura popular en los ámbitos del género, la lucha contra el racismo y el clasismo, y la emergencia de masculinidades suaves y no violentas”.

Es así como todos los fanáticos del Conejo Malo en el país mexicano podrán empezar el 2023 bien cabrón, ya que el anuncio estipula que la catedra se realizará desde el 9 al 23 de enero.

De esta forma, la estrella puertorriqueña de la música urbana continúa rompiendo récords y estereotipos y pareciera no tener techo. Recordemos que nuevamente fue el artista más escuchado del año en la plataforma de Spotify, con más de 18 mil 500 millones de reproducciones.

Sin embargo, no es el primer cantante al las casas de estudios decidieron investigar, ya que en agosto de este año la Universidad de Texas anunció que impartiría el curso “Literary Contests and Contexts: The Taylor Swift Songbook”, donde estudiarían la lírica en las canciones de la artista estadounidense.

Por su parte, nuestro país no se queda atrás. En octubre, también de este año, la Universidad Diego Portales informó acerca de un taller gratuito que impartiría patrocinado por la Embajada de Estados Unidos: “Midnight Maywhen with Us”, también dedicado a la autora de Midnights.