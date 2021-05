El gobierno de Rumania vacunará contra el COVID-19 de manera gratuita a los turistas que visiten el imponente Castillo de Bran del siglo XIV, el que habría servido de inspiración para la historia de Drácula.

La intención del mandatario Klaus Iohannis es fomentar el turismo y, de paso, acelerar la campaña de inoculación en el país europeo.

Uno de los turistas aseguró a la agencia AFP que “vine a visitar el castillo con mi familia y cuando vi el afiche, me animé y acepté recibir la inyección”.

Las personas que se vacunen en el legendario castillo recibirán un certificado de “valentía y responsabilidad”, así como también un recorrido gratis por la cámara de tortura.

Hasta el momento casi 3,6 millones de rumanos, de una población total de 19 millones, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, y las autoridades esperan alcanzar los 5 millones para junio.

