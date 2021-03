Tras poco más de un año, Vanessa Bryant respondió a un tuit que publicó la actriz Evan Rachel Wood el mismo día de la muerte de su esposo, el basquetbolista Kobe Bryant.

El 26 de enero de 2020, cuando se supo sobre el accidente que acabó con la vida del deportista, su hija Gianna y otras siete personas, la protagonista de Westworld escribió en Twitter: “Lo que ha sucedido es trágico. Estoy desconsolada por la familia de Kobe. Fue un héroe deportivo. También fue un violador. Y todas estas verdades pueden existir simultáneamente”.

El comentario hacía alusión a la denuncia por agresión sexual realizada en 2003 por una empleada de 19 años de un hotel de Colorado. Al comienzo, el basquetbolista rechazó la acusación y descartó haber mantenido relaciones sexuales con la joven. Sin embargo, tras conocer que había pruebas de ADN que comprobarían el contacto, admitió haber cometido una infidelidad, aunque aseguró que la relación “fue consensuada”.

A más de un año del comentario de Evan Rachel Wood, la viuda del deportista le respondió a través de sus historias de Instagram: “tu tuit es falso, insensible, difamatorio y calumnioso. Es vil y perturbador, por decir lo menos”.

“Un comportamiento como este es parte de la razón por la que hombres negros inocentes van a la cárcel por delitos que no cometieron. Una acusación no convierte a nadie en culpable. No conoces los hechos del caso”, agregó la mujer.

Las mismas palabras fueron dedicadas a la productora de cine Abigail Disney, quien tras la muerte de Bryant tuiteó: “No he dicho nada sobre Kobe hasta ahora porque sentí que debía pasar algo de tiempo antes de intervenir. Pero sí, es hora de que saque el mazo. El hombre era un violador”

En 2004, la justicia estadounidense desestimó el caso, ya que la joven se negó a testificar. En 2005 se dio por cerrado el caso civil, luego que el jugador llegara a un acuerdo económico con la demandante.