Vecino se cansó de que le bloqueen la salida y decidió impactar el vehículo con su propia camioneta

Un día de furia tuvo un hombre en la provincia de Chaco, Argentina, luego de que se hartara de que le bloqueen la salida de su garage, motivo por el que él mismo tomar una drástica decisión.

Tras nuevamente no poder sacar su camioneta, el sujeto optó por chocar en al menos dos ocasiones al automóvil blanco que lo estaba tapando, hecho que fue grabado por una tercera persona que subió el video a redes sociales.

En el registro se observa que el sujeto impacta de manera leve a quien estaba cometiendo una clara infracción de tránsito, aparentemente con el único fin de que le liberen el paso y salir.

Posteriormente, el hombre se baja de su camioneta y comienza a gritar: “Siempre me hacen lo mismo. Siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar en la rampa”.

Segundos después, el aludido del vehículo blanco se baja y trata de calmarlo haciéndole algunos gestos, aunque sin mucho resultado, ya que su auto recibió un golpe de puño en el capot, el cual no ocasionó mayores daños.

Por ahora, según consigna Telefe, el incidente no pasó a mayores. En tanto, el video rápidamente se viralizó entre los usuarios.