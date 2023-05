Venezuela solidariza con Rusia y condena “infame intención de atentar contra la vida del presidente Putin”

(EFE) – Venezuela condenó este miércoles el “intento de magnicidio, en grado de frustración”, que se intentó cometer contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó la Cancillería venezolana en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó la “efectiva acción” de los cuerpos de seguridad rusos, quienes “oportunamente lograron neutralizar dos vehículos aéreos no tripulados dirigidos hacia el palacio del Kremlin, cuya infame intención era atentar contra la vida del presidente Putin“.

“Venezuela reafirma su histórica posición de rechazo a todo acto de agresión y repudia todas las formas, expresiones y manifestaciones que atenten contra la seguridad internacional y la paz”, añadió.

Asimismo, manifestó su “total solidaridad” con Rusia ante estos hechos y hace votos para que las autoridades lleven ante la Justicia a los autores materiales e intelectuales que “organizaron, financiaron y patrocinaron este condenable intento de magnicidio”.

Rusia denunció este miércoles un ataque ucraniano con drones contra el Kremlin con el fin de asesinar al líder ruso, acusaciones que fueron desmentidas por Kiev, que lo considera una excusa para justificar una nueva escalada.

“Esta noche, el régimen de Kiev intentó golpear con drones la residencia del presidente de Rusia”, indicó el Kremlin en un comunicado, en el que aseguró que se derribaron dos vehículos aéreos no tripulados cuyos restos cayeron en el recinto presidencial sin causar víctimas ni daños materiales.

El Kremlin señaló que el mandatario, que no suele pernoctar en sus instalaciones sino en las afueras de la capital, “no resultó herido” y “continúa trabajando como de costumbre”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó estas acusaciones y sostuvo que su país no atacó a Putin ni a Moscú. Según el mandatario, Rusia lanza este tipo de acusaciones para compensar la falta de resultados en el frente.

