Cámaras de seguridad captaron el recorrido de atacante durante fatal tiroteo en escuela de Nashville

(EFE/CHV Noticias) – Como Audrey Elizabeth Hale es el nombre del autor de un tiroteo que provocó la muerte de tres niños y tres adultos al interior de una escuela de Nashville, Estados Unidos, durante el pasado lunes.

Conforme pasaron las horas, la policía identificó a Hale como una persona transgénero que, en el contexto del ataque, fue abatido mientras realizaba disparos en el vestíbulo del recinto.

Cabe mencionar que más allá de su nombre legal dado a conocer y que estaría vinculado a su biología, de acuerdo con lo que se pudo constatar en redes sociales según EFE, Audrey se identificaba a sí mismo con pronombres masculinos.

Además se divulgaron imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad de la escuela privada cristiana Covenant, donde se puede observar a Audrey portando un arma de grandes dimensiones y recorriendo los pasillos del recinto educacional.

Sumado a esto, los registros también evidencian el momento en que llegó al estacionamiento y descendió de su auto con el armamento para cometer este fatal tiroteo.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023