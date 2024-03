Este es el video con la reaparición Kate Middleton hablando de su cáncer

Tras meses de especulación sobre el estado de la Princesa de Gales, Kate Middleton, la familia real dio a conocer un video en que la monarca da cuentas de su estado de salud, agradeciendo de entrada las muestras de apoyo que ha recibido durante este tiempo.

El registro, de dos minutos y dos segundos, se ve a Kate sentada y contando la lamentable noticia que aqueja a La Corona británica.

La esposa del príncipe William explicó que tras su operación abdominal le detectaron cáncer y que por eso ahora se encuentra realizando una quimioterapia preventiva.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, comentó la princesa.

Junto con ello, llamó a quienes padecen la misma enfermedad a no perder la fe ni la esperanza, pues no están solos.

Asimismo, explicó que se trata de una situación personal que intentaron manejar en privacidad por lo fuerte que es contar la noticia a sus hijos George, Charlotte y Louis.

“William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, añadió.

Revisa el video a continuación

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

