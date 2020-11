(CNN) – Un video que fue editado hace parecer que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, olvidó en qué estado se encontraba. Ya fue visto más de un millón de veces en Twitter durante el fin de semana.

En el registro real, el ex vicepresidente se dirige a una multitud y dice: “¡Hola, Minnesota!”, en un evento que tuvo lugar en St. Paul, Minnesota.

En el video original sin editar, los letreros delante y detrás de Biden en el escenario decían “envía MN al 30330”, dejando en claro que el evento se llevó a cabo en Minnesota.

Sin embargo, en el video falso, los letreros en el escenario se editaron para leer “Tampa, Florida” y “envía un mensaje de texto con FL al 30330”.

A FALSE video claiming Biden forgot what state he was in was viewed more than 1 million times on Twitter in the past 24 hours

In the video, Biden says "Hello, Minnesota."

The event did indeed happen in MN — signs on stage read MN

But false video edited signs to read Florida pic.twitter.com/LdHQVaky8v

— Donie O'Sullivan (@donie) November 1, 2020