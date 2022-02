Un misil crucero ruso impactó en las instalaciones del aeropuerto Ivano Frankivsk en el oeste de Ucrania, según informaron corresponsales de la prensa extranjera en la zona de conflicto.

Recordemos que durante la madrugada de este jueves horario de Chile, desde Moscú ordenaron una serie de ataques contra diversos puntos y ciudades de Ucrania, desatando la condena de la comunidad internacional.

Cruise missile impact against Ivano Frankivsk airport in western #Ukraine (via @AndreyZhukovv) pic.twitter.com/vgFNAseJwC

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 24, 2022