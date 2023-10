Hamás publica primeras imágenes de Mia Schem, la joven de origen chileno que habría sido secuestrada

Hamás publicó esta tarde las primeras imágenes de la joven de origen chileno desaparecida en Israel, Mia Schem, quien se encontraría secuestrada por el Movimiento de Resistencia Islámica tras el ataque a Israel.

“Hola, soy Mia Schem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot; estaba en una fiesta. Resulté gravemente herida en la mano“, dijo la mujer en el registro.

Mia Schem: “Que me saquen lo antes posible”

“Me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante 3 horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Sólo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible. Por favor“, expresó.

Cabe recordar que este mismo lunes, su madre había indicado a CHV Noticias que “hasta ayer no sabía dónde estaba mi hija, solo ayer lo descubrí y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada”.

“Después del ataque ellos (Hamás) profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas”, advirtió también.

Hamás: “Prisionera fue capturada en la batalla del Diluvio de Al-Aqsa”

En el canal de Telegram en árabe de Hamás, donde se publicó el video, este fue acompañado de la leyenda: “Muyahidines de las Brigadas Al-Qassam prestan atención médica a una prisionera en Gaza, que fue capturada el primer día de la batalla del Diluvio de Al-Aqsa“.

Todavía no está claro cuándo se grabó el vídeo de Mia y tampoco se puede verificar su autenticidad. De momento, ni la familia de la mujer ni ningún funcionario del gobierno o de seguridad israelí han confirmado la autenticidad del vídeo.

