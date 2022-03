Un tenso momento se registró en South Brunswick, New Jersey en Estados Unidos. Es que en medio de un incendio que afectaba a un edificio de la ciudad, un padre lanzó a su hijo de 3 años por la ventana de un segundo piso.

Este dramático hecho fue registrado por las cámaras corporales de la policía.

Según consigna Narcity, la peligrosa maniobra fue el último recurso del hombre para salvar a su hijo de llamas. Rápidamente tanto bomberos como policías acudieron al lugar.

Cuando los oficiales vieron al padre en la ventana, le gritaron que dejara caer al niño.

“¡Pasa al bebé! ¡Nosotros lo tenemos!”, se escucha en el registro.

Ante la presión del momento, el riesgo de que las llamas alcanzaran a su hijo fue mayor al temor de la caída. El papá lanzó al niño y los oficiales lograron sostenerlo.

Luego de ver que su hijo fue recibido de forma segura, rápidamente el padre se arrojó como pudo desde el segundo piso, cayendo sobre algunos funcionarios de policía.

Rescue captured on officers’ body worn camera. Dad throws child out 2nd floor window to officers and firefighters, then jumps to escape flames consuming apartment building. pic.twitter.com/Ku5jQ6sOUy

— So Brunswick PD (@SoBrunswickPD) March 7, 2022