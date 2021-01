Un descorazonador momento protagonizó una periodista de CNN en EE.UU. mientras realizaba un despacho por las muertes por COVID-19 en ese país.

Sara Sidner contó la historia de una familia de California que se vio obligada a tener un funeral en un estacionamiento para poder despedir a ser querido que murió de coronavirus.

Lo anterior, porque las funerarias y los hospitales locales continúan colapsados por el aumento de contagios de la enfermedad.

“Este es el décimo hospital en el que he estado… perdón, intentaré seguir adelante con esto. Este es el décimo hospital en el que he estado y ver cómo las familias tienen que vivir con esto… es difícil de llevar”, comenzó diciendo.

Tras una pausa de la presentadora, quien le dijo que no tenía de qué disculparse, ya que la situación es “horrible”, continuó su relató.

“No está bien lo que nos estamos haciendo entre nosotros, esta familia no debería haber pasado por esto, por favor no dejen que ellos sean ustedes, hagan lo que puedan para evitar que esto mate a tu familia”, concluyó.