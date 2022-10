Repartidor en moto fue captado llevando a un niño en la caja de delivery: “No tengo con quien dejarlo”

Un dramático hecho ocurrió en Argentina, donde un repartidor de delivery fue captado trasladándose en moto con un niño en la caja de reparto.

En el registro aparece el pequeño dentro del maleta donde se guardan los productos que los clientes compran a través de la app.

En ese lugar, el menor abría y cerraba la tapa de manera intermitente para asomar su cabeza.

El video del hecho se hizo rápidamente viral en redes sociales y llegó a manos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que tomó contacto con el responsable.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo compartió una declaración del repartidor en la que justifica su actuar.

“Mi nombre es Horacio, me filmaron en 143 y 49 cuando venía de repartir. Venía con el nene atrás y me venía para la casa de mi papá. Yo estaba repartiendo, ya estaba terminando de trabajar. Lo fui a buscar al nene de pasada”, reconoció el motociclista.

“Al nene no tengo con quien dejarlo, yo trabajo, mi señora trabaja y si tengo que trabajar tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”, añadió, explicando que vive al día a día con lo que gana haciendo repartos.

En todo caso, aseguró que lo que ocurrió no volverá a pasar: “No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí. Ya está, como mi familia me dijo y como acá vinieron y me dijeron que me iban a sacar la licencia de conducir”.