“Me enfrenté a un gran miedo”: Video muestra cómo un tiburón acechó a a mujer en medio del mar en EE.UU.

Un terrorífico momento fue el que vivió una mujer en medio del mar en Estados Unidos cuando fue sorprendida por un tiburón que la siguió sigilosamente.

Ocurrió mientras realizaba surf de remo en un trayecto que iba desde las Bahamas a Florida y todo quedó registrado en un video compartido en las redes sociales.

En las imágenes, se puede ver a Malea Tribble practicando el deporte y la aleta dorsal del tiburón que la sigue en medio del agua, acto que fue advertido por su esposo, Ricky, quien estaba en un barco esperándola.

Afortunadamente, la mujer logró subirse al barco sin ningún tipo de problema.

“Su equipo estaba casi a mitad de camino a través de la Corriente del Golfo, fuera de la vista de la tierra, cuando el tiburón apareció. Ricky fue capaz de dar con calma la dirección a su esposa para maniobrar la situación y llegar a salvo al barco sin incidentes. Tanto Ricky como Malea son remos experimentados”, detallaron.

La mujer forma parte de “The Crossing For Cystic Fibrosis“, que agrupa a diferentes personas que se dedican al deporte de remo, y explicó que “ninguno de nosotros nos sentimos inseguros. Nos sentimos calmados. No tuve tiempo de permitirme tener miedo”.

“Me enfrenté a un gran miedo mío y salí más fuerte de lo que nunca pensé que sería, y en realidad no fue tan aterrador como anticipé”, continuó.

En tanto, el fundador y director del evento, Travis Suit, dijo que “estamos agradecidos de que Malea no fue lastimada (…) proporcionó un gran ejemplo de cómo manejar encuentros cercanos como este. Somos visitantes cuando estamos en el océano, es realmente su hogar, así que es de esperar”.

Mira el momento aquí: