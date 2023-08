Video muestra momentos posteriores a grave descarrilamiento de tren en Pakistán: Hay al menos 30 personas fallecidas

Este domingo, las autoridades pakistanís cifraron en 30 la cifra de fallecidos y en 80 las personas heridas tras el descarrilamiento de un tren que tuvo lugar cerca del distrito de Nawabshahde, en la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán.

Los equipos de rescate se encuentran actualmente en la zona del siniestro, donde trabajan por levantar los vagones que descarrilaron después de que el enlace entre la locomotora y el resto del tren se separase, informó a EFE el oficial de Polícia, Ashraf Zardari, que se encuentra en el lugar del accidente.

“El operativo de rescate sigue en marcha y se está cortando un vagón para sacar a posibles heridos. Puede haber más heridos o muertos dentro, pero no estamos seguros”, agregó Zardari.

Además, hasta el lugar también se desplazaron numerosos efectivos de personal médico para tratar a los heridos, los que están siendo trasladados a los hospitales de localidades aledañas.

Lamentablemente, ya hemos visto situaciones similares en Pakistán, ya que el país cuenta con una antigua red ferroviaria que data de su independencia en 1947.

En 2021, por ejemplo, una colisión entre dos trenes 62 muertos además de una treintena de heridos y en 2019, un total de 73 personas murieron por la explosión de una bombona de gas que unos pasajeros usaban para preparar el desayuno en un tren.

🇵🇰30 killed, 80 injured in train accident in southeast Pakistan

The incident occurred in the province of Sind near the city of Nawabshah.

Work to search for people continues.

